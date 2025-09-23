Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Haziran'da tutuklanan G.C.Y. ve S.S. hakkında, cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Şakirpaşa Mahallesi'nde G.C.Y'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanıkların ilaç kutusuna gizlediği 59,66 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hapı gece vakti otomobille yanlarına gelen kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Sanıkların deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılan iddianamede, G.C.Y. ve S.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.