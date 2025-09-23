Haberler

Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bir ikamette yakalanarak tutuklandı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Haziran'da tutuklanan G.C.Y. ve S.S. hakkında, cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Şakirpaşa Mahallesi'nde G.C.Y'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanıkların ilaç kutusuna gizlediği 59,66 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hapı gece vakti otomobille yanlarına gelen kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Sanıkların deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılan iddianamede, G.C.Y. ve S.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
