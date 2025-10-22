Haberler

Uyuşturucu Ticareti: Aydın'da 11 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Aydın'da polisin dur ihtarına uymayan otomobilde yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

AYDIN'da sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibiyle durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 11 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim ve Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin bulunduğu otomobil takibe alındı. Önlem alan polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan otomobilde bulunan A.Ç. (35) ve A.K.K. (46) gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bagajda çanta içerisinde 10 parça halinde 10 kilo 200 gram skunk, 6 parça halinde 1 kilo skunk, 8 parça halinde 25 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
