Uyuşturucu Temini Sebebiyle Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören kişiye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Temmuz tarihinde uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören G.Ç.'ye uyuşturucu temin ettiği belirlenen G.İ. hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçlarından gözaltına alınan şüpheli G.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.