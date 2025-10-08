Uyuşturucu Tartışmasında Arkadaşını Vuran Genç 18 Yıl Hapis Cezası Aldı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, uyuşturucu kaynaklı alacak tartışmasında arkadaşı Engin Yılmaz'ı (33), tabancayla vurarak öldüren Burak Yavuz (24), 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 2 Haziran 2023 günü sabah karşı Kartepe ilçesi Arslanbey Yeni Mahalle'de meydana geldi. Engin Yılmaz, uyuşturucudan kaynaklı alacak tartışmasında darp ettiği Burak Yavuz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşması geçen yıl 19 Mart'ta görülen davada, tutuklu sanık Burak Yılmaz, "Aramızda uyuşturucu kaynaklı bir alacak- verecek mevzusu vardı. Önce ödeyemedim; sonra ödedim. Bu sebepten dolayı evime gelip beni darbetti. Elini beline attığını görmem üzerine toplamda 4 el yere doğru ateş ettim. Mermilerden biri sırtına gelmiş. İstesem kafasına da ateş ederdim; öldürmek istemedim. Ambulansı ve polisi ben aradım" ifadelerini kullandı.

18 YIL HAPİS CEZASI

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yavuz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Yavuz, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.