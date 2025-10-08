Haberler

Uyuşturucu Tartışmasında Arkadaşını Vuran Genç 18 Yıl Hapis Cezası Aldı

Uyuşturucu Tartışmasında Arkadaşını Vuran Genç 18 Yıl Hapis Cezası Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, uyuşturucu kaynaklı bir alacak tartışması sonrası Engin Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren Burak Yavuz, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, uyuşturucu kaynaklı alacak tartışmasında arkadaşı Engin Yılmaz'ı (33), tabancayla vurarak öldüren Burak Yavuz (24), 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 2 Haziran 2023 günü sabah karşı Kartepe ilçesi Arslanbey Yeni Mahalle'de meydana geldi. Engin Yılmaz, uyuşturucudan kaynaklı alacak tartışmasında darp ettiği Burak Yavuz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşması geçen yıl 19 Mart'ta görülen davada, tutuklu sanık Burak Yılmaz, "Aramızda uyuşturucu kaynaklı bir alacak- verecek mevzusu vardı. Önce ödeyemedim; sonra ödedim. Bu sebepten dolayı evime gelip beni darbetti. Elini beline attığını görmem üzerine toplamda 4 el yere doğru ateş ettim. Mermilerden biri sırtına gelmiş. İstesem kafasına da ateş ederdim; öldürmek istemedim. Ambulansı ve polisi ben aradım" ifadelerini kullandı.

18 YIL HAPİS CEZASI

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yavuz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Yavuz, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 14 sanık hakkında iddianame

Milyonluk vurgun soruşturmasında 14 isim topun ağzında
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe taraftarının 42 gündür beklediği müjdeli haber geldi
Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü

Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.