Uyuşturucu Tacirlerinin Korkulu Rüyası 'Jack'

3 buçuk yılda 62 operasyonda 132 kilo uyuşturucu madde yakaladı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik dedektör köpeği Jack' zorlu eğitimlerinin ardından son 3 buçuk yılda katıldığı operasyonlarda 132 kilo uyuşturucu madde yakalayarak zehir tacirlerine büyük darbe vurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik dedektör köpeği Jack, eğitimlerinin ardından katıldığı operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelenin il genelinde aralıksız sürdüğü Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda saklanan uyuşturucu maddelerin yerini tespit eden Jack'ın hassas burnu, zehir tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.

2020, 2021, 2022 ve 2023 ilk 6 ayında toplam 62 operasyona katılan narkotik dedektör köpeği 'Jack' 132 kilo uyuşturucu maddenin yakalanmasında büyük rol oynadı.