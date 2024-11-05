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Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Narkoçelik-46 Operasyonu: 42 Tutuklama

Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Narkoçelik-46 Operasyonu: 42 Tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-46 operasyonlarında 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 2 ton uyuşturucu madde ve çok sayıda kök kenevir ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-46' operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 14 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-46' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda 2 ton 3 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucu, mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu 'Küresel bir felaket' olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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