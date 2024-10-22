Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucu Tacirlerine Üç Ayrı Operasyonda Darbe

Uyuşturucu Tacirlerine Üç Ayrı Operasyonda Darbe
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne ve Gürbulak Gümrük Kapıları'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyonda toplamda 395 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe vurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır incelemeye alındı.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, tır dorsesinin tabanına gizlenmiş 160 şeffaf poşette yaklaşık 180 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde takibe alındı.

Yapılan incelemede, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 107 paket halinde 120 kilogram kokain tespit edildi. Bu, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları neticesinde, araçta nargile tütünü eşya ile harmanlanmış yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüreceği ve toplum sağlığı ile refahına büyük tehdit oluşturan, terör örgütlerine finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel

Ticaret Bakanlığı Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Edirne

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nicola Zalewski Beşiktaş'a mı geliyor? Zalewski Beşiktaş'a gelecek mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.