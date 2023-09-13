Uyuşturucu tacirlerine operasyon: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda 6 kilogram eroin, binlerce hap ele geçirildi

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine karşı yaptığı çalışmada, 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 90 kilo bonzai üretiminde kullanılabilen 600 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Polisi gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı mücadeleye devam ediyor. Polis ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği uygulamalarda aralarında il dışından gelenlerin de olduğu çok sayıda şüphelinin ikamet ve iş yerleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basılmasının ardından belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda, 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 90 kilo bonzai üretiminde kullanılabilen 600 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Nakletme ve Kullanma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.