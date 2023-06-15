Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 8 Gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu: 8 gözaltı

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilçede düzenlene şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de katılımı ile Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve bir çok suçtan aranması 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.