Uyuşturucu Tacirini Jandarma Yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Manavgat'ta S.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve turizm bölgelerinde satacağı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Arama sonucunda 1200 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) maddesi, 100 gram kubar esrar, 18 paket toplam 54 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 3 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan sentetik madde (amonyak, dolantine, adrenaline) ele geçirildi. S.A. gözaltına alınarak olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. (DHA)