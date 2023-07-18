Aksaray'da uyuşturucu ticari yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirine jandarma darbesi

AKSARAY Aksaray'da uyuşturucu ticari yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, ismi ve adresi belirlenen E.Ç. isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak 4 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez Jandarma Komutanlığı bölgesinde bulunan ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik detektörü hassas burunlu jandarma köpeğiyle evde yapılan geniş çaplı aramada, 758 gram sentetik cannabinoid bonzai, 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan metal ölçek, 3 bin 700 TL uyuşturucu ticaretinden elde edilen para, 4 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen E.Ç.'nin önceden de Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma/Sağlama suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardında Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.