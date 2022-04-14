Uyuşturucu taciri narkotik ekiplerinden kaçamadı

Muğla'nın Ortaca ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen uyuşturucu taciri kovalamacanın ardından yakalanarak tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde üst üste operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Ortaca ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu maddeyi sevk edecek araç ve sürücüsü tespit edilerek takibe alındı. Peşindeki polisleri fark eden şüpheli D.Y. kaçmaya çalışsa da kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada ilçeye getirileceği tespit edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirirken yakalanan şüpheli D.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Y. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Murat Yalçın/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel