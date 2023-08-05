Uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da evlerine baskın yapılan ve çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesinde satış yaptığı belirlenen Ergün D.'nin Denizli Mahallesi'ndeki, Muhammed A.'nın ise Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yaptı. 2 şüpheli operasyonda yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 450 gram eroin, 75,67 gram bonzai, 1,38 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 6 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.