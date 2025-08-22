Uyuşturucu Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı
Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araçlara çarpan sürücü T.T. hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan T.T. tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araçlara çarpan sürücünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, sürücü T.T.idaresindeki otomobil, Anıt Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T'nin hareketlerinden şüphelendi.
T.T'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel