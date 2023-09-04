Uyuşturucu şüphelisini yakalayan polise, mahalle halkından alkış

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen polis, Osmangazi ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli yakalandı, yapılan aramada 55 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G.'nin polis aracına bindirildiği sırada mahalleli ise alkış tutarak polise destek verdi.