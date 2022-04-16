Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2)

ADANA (DHA) - BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Adana'da evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık'ı göğsünden, komiser Alper Demir'i sırtından yaralayan Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İbrahim Işık da gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.