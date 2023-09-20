Uyuşturucu şüphelisi jandarmalara ateş açtı: 1 astsubay şehit, 1'i teğmen, 2 yaralı (3)

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli Adil D.'nin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un acı haberi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine giden Payas Kaymakamı Kürşad Karaca ile askeri erkan acı haberi aileye verdi. Şehidin ailesi yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit Bozkurt'un yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

VALİ YILMAZ'DAN YARALI TEĞMENE ZİYARET

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, saldırıda kulağından hafif yaralanan Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu'yu, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yılmaz, elinden hafif yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal ile de hastane bahçesinde bir araya geldi. Ardından basın açıklaması yapan Vali Yılmaz, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yine bir teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı. Tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunlar bitine kadar mücadelemiz devam edecek. Çok hafif elinden yaralanan bir personelimiz daha var ama kendinin farkında olmadan çarptığını düşünüyoruz. Şüpheli gözaltında" diye konuştu.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),