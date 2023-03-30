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Uyuşturucu şüphelilerinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı (2)

Uyuşturucu şüphelilerinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı (2)

Güncel Haberler

4 TUTUKLAMAAydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden F.S., B.Ç., M.A. ve A.Ö. tutuklandı.

4 TUTUKLAMA

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden F.S., B.Ç., M.A. ve A.Ö. tutuklandı. Ş.E. ve K.S. ise sevk edildiği adliyede adli kontrolle, 2 şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.Öte yandan, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldıran şüpheli yakınları F.S., F.E. ve Ş.İ. ise emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aydın Güncel Haberler

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