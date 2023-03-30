Uyuşturucu şüphelilerinin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı (2)

4 TUTUKLAMA

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden F.S., B.Ç., M.A. ve A.Ö. tutuklandı. Ş.E. ve K.S. ise sevk edildiği adliyede adli kontrolle, 2 şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.Öte yandan, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldıran şüpheli yakınları F.S., F.E. ve Ş.İ. ise emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,