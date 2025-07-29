Uyuşturucu suçundan kaçan şahıs otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

14 SUÇ KAYDI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ankara'da, polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan MB.'nin, uyuşturucu başta olmak üzere 14 ayrı suç kaydı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.