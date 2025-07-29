Uyuşturucu suçundan kaçan şahıs otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
Ankara'da meydana gelen olayda, polisten kaçan ve 14 suç kaydı ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan MB., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
14 SUÇ KAYDI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Ankara'da, polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan MB.'nin, uyuşturucu başta olmak üzere 14 ayrı suç kaydı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel