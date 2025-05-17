Uyuşturucu Suçundan Kaçan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Kaçan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'da, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli firari hükümlü, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Y.A'yı (38) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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