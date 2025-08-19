Uyuşturucu Suçundan Hükümlü O.S. İzmit'te Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kullanmak için uyuşturucu madde suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezası bulunan O.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 5 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 13 gün ağır hapis cezası bulunan O.S. (36) gözaltına alındı.

O.S, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevi işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.