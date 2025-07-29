Uyuşturucu Suçundan Aranan Kişi, Polisten Kaçarken Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Mamak'ta uyuşturucu kullanma suçundan aranan bir kişi, polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. 14 suç kaydı bulunan M.B., hastaneye sevk edildi.

Ankara'da uyuşturucu kullanma suçundan aranan kişi, polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün saat 17.45 sıralarında Mamak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu sırada, bir kişinin polisleri fark ederek kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri ile bu kişi arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı kişi, yaralı olarak yakalandı.

Hastaneye sevk edilen kişinin, 14 ayrı suç kaydı bulunan, uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.