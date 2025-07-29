Uyuşturucu Suçundan Aranan Kişi, Polisten Kaçarken Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Ankara'da uyuşturucu kullanma suçundan aranan kişi, polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün saat 17.45 sıralarında Mamak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu sırada, bir kişinin polisleri fark ederek kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri ile bu kişi arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı kişi, yaralı olarak yakalandı.

Hastaneye sevk edilen kişinin, 14 ayrı suç kaydı bulunan, uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. olduğu tespit edildi.