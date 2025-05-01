Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı

"Tarihi" anlaşma tamam! İmzayı kameralar önünde attılar
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü

Görüntüler korkunç! Tıra çarpan lüks cip resmen küle döndü

Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma, aranan kişilerin yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmada, hükümlüyü cezaevine teslim etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 29 Nisan'da yapılan çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.