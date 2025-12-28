Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamında ekiplerce, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında toplam 14 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alının hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.