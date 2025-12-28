Haberler

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamında ekiplerce, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında toplam 14 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alının hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
