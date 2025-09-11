Haberler

Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan U.C, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 24 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan U.C'nin (30) yeri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan U.C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
