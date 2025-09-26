Haberler

Uyuşturucu Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 31 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan M.E.'nin ailesinin yanında kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla firari hükümlü, Bağlar ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
