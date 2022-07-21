Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu - Haberler

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Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasındaki şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y'nin meslekten ihracını önerdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasındaki şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y'nin meslekten ihracını önerdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen savcı O.Y. hakkında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

HSK 2. Dairesi 11 Mayıs'ta savcı O.Y'yi görevden uzaklaştırdı. Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında HSK müfettişleri savcı O.Y'nin meslekten ihracını teklif etti.

Savcı O.Y'nin HSK tarafından ilerleyen günlerde meslekten ihracına karar verilmesi bekleniyor.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Hakimler Savcılar Kurulu Konya Güncel Haberler

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