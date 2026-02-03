Haberler

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 6 şüphelinin testi pozitif

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerde 9 şüpheliden 6'sının uyuşturucu kullanımı pozitif sonuç verdi.

6 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy, Berfin Karayılan'da 'kokain', Melisa Ğadiş'te ise 'Esrar' maddesine rastlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

