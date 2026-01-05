Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik soruşturmalar kapsamında 1997 şüpheli tutuklandı. Toplamda 4428 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcısı ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 2025'te gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalarda "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "uyuşturucu madde kabul etmek", "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 4428 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Soruşturmalar neticesinde1997 şüpheli tutuklandı, 656 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
