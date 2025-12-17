Haberler

Ela Rümeysa Cebeci ve Sercan Yaşar, İstanbul Adliyesi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar adli ifadelerini vermek üzere adliyeye getirildi.

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ikinci kez ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Yine uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ise ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Ardından ise Cebeci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti.

Cebeci, bugün ikinci kez ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ayrıca uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve ünlü isimlerle verdiği pozlarla tanınan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

