Adana'da uyuşturucu satmakla suçlanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 139,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişiden biri tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulama yaptı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kurulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Sürücü Mehmet U. ile yanındaki Mehmet Ali D.'nin indirildiği otomobilde yapılan aramada 139,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U. tutuklandı, Mehmet Ali D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.