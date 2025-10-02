Haberler

Uyuşturucu Satmaktan 22 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan A.C. isimli sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Savcı, sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 29 Mayıs 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde sigara paketine gizlediği 96,04 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen 3 kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
