Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık C.Y., 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın iş yerinde uyuşturucu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 9 Temmuz 2024'te Kuruköprü Mahallesi'ndeki büfeye gelen kişiye poşete gizlediği 80 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Benzer suçlardan sabıkası olan sanığın iş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini ifade eden savcı, C.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı C.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Haberler.com
