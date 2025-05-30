Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl Hapis Cezası
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Adana'nın Çukurova ilçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı İ.I., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, 19 gram sentetik uyuşturucuyla birlikte tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.I. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 29 Eylül 2024'te Toros Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 19 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydı olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, İ.I'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.I'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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