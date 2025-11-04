Haberler

Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık E.E., mahkeme tarafından 15 yıl 7 ay hapis ve 156 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın evinde uyuşturucu paketleme malzemeleri de bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık E.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 4 Şubat'ta Barış Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 68,09 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, E.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı E.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
