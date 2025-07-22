Uyuşturucu Satışıyla Yakalanan Sanığa 22 Yıl Hapis Cezası Talebi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, 16 Mayıs'ta tutuklanan A.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki çocuk parkında gece saatlerinde buluştuğu kişilere sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

A.C'nin üst aramasında 19,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.