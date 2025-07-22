Uyuşturucu Satışıyla Yakalanan Sanığa 22 Yıl Hapis Cezası Talebi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir parkta uyuşturucu satarken yakalanan A.C. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın, sigara paketine gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde sattığı ve 19,07 gram uyuşturucu bulundururken yakalandığı bildirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Cumhuriyet savcılığınca, 16 Mayıs'ta tutuklanan A.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede sanığın, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki çocuk parkında gece saatlerinde buluştuğu kişilere sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.
A.C'nin üst aramasında 19,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.