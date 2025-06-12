Uyuşturucu Satışından 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

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Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan M.G., mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 14 Kasım 2024'te sanığın Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda, poşete gizlediği 15,62 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, M.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.G. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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