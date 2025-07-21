Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, jandarma ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üzerinde 92 adet uyuşturucu hap bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde Y.E'nin (18), uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Savaş uçağı okul kampüsüne düştü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.