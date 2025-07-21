Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, jandarma ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üzerinde 92 adet uyuşturucu hap bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde Y.E'nin (18), uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel