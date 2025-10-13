Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.K.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 6 Ocak'ta Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye poşete gizlediği 24,01 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, benzer suçlardan kaydı olan M.K.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı M.K.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.