Adana'da bungalovda uyuşturucu satan sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendi

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bungalovda uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık M.E. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın, 930 gram sentetik uyuşturucu ve 105 hap ile yakalandığı belirtildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bungalovda uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 16 Aralık 2025'te tutuklanan M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.E'nin Mustafalar Mahallesi'nde kendisine ait bungalovda poşet içine gizlediği 930 gram sentetik uyuşturucu ve 105 uyuşturucu hapı, otomobil ile yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, M.E'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu ifade edildi.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
