Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis Cezası İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 16 Mayıs'ta tutuklanan M.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, kırlent içine gizlediği 127,83 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.