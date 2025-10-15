Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 10 Yıl Hapis ve 100 Bin Lira Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 20 Nisan 2024'te Türkocağı Mahallesi'ndeki ikametinde poşet içine gizlediği 6 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adresteki çöp kutusu içinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.