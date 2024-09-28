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Uyuşturucu Satışı Uyarısı Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı

Uyuşturucu Satışı Uyarısı Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı
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Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Orhan Boyan, mahalledeki uyarısı sonucu çıkan kavgada Fatih Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADANA'da Fatih Y. (40), mahallede uyuşturucu satışı yapmaması için uyardığı Orhan Boyan'ı (37) çıkan kavgada karın ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Y., mahallede uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen karşı komşusu Orhan Boyan'dan uyuşturucu satmamasını istedi. Çıkan kavgada Fatih Y., uyardığı Boyan'ı karın ve göğsünden bıçakladı. Boyan, kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih Y. evine gitti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Boyan'ı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Boyan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Boyan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evine yapılan baskında gözaltına alınan Fatih Y. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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