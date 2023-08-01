Uyuşturucu Satıcısını Vuran Şahıs Yakalandı

Bursa'da bir mahallede uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği kişiyi av tüfeğiyle vuran şahıs yakalandı. Olayda yaralanan satıcının üzerinden pala, muşta ve uyuşturucu aparatı çıktı.

BURSA'da, Atilla H., mahallede uyuşturucu sattığını iddia ettiği Yunus E.'yi sokak ortasında av tüfeği ile vurarak yaraladı. Bölgede devriye gezen bekçiler tarafından yakalanan Atilla H., "Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim" dedi. Bacağından yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Yunus E.'nin ise üzerinden muşta, pala ve uyuşturucu içmek için aparat ele geçirildi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, İntizam Mahallesi, 3. Tabak Sokak'ta meydana geldi. Atilla H., uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği Yunus E.'yi İlkbahar Caddesi'nde görünce takip etmeye başladı. Bir süre sonra evinden av tüfeğini alan Atilla H., arkasından yaklaştığı Yunus E.'nin başına silahın dipçiği ile vurdu. Yaşanan arbede sırasında tüfeğin ateş alması sonucu Yunus E. bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

YARALININ ÜSTÜNDEN PALA, MUŞTA VE UYUŞTURUCU APARATI ÇIKTI

'UYUŞTURUCU MADDE SATMAMASI İÇİN DAHA ÖNCE UYARDIM'

Atilla H.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmaması için daha önce uyardım. Onu mahallede gördüğümde takip ettim ve vurdum. Bunun için beni yargılayabilirsiniz, pişman değilim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Atilla H.'nin emniyetteki işlemlerin devam ediyor.