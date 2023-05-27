Uyuşturucu satıcısı tutuklanırken söylediği söz pes dedirtti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle araması bulunan şahıs, polis aracına bindirilirken gazetecilere 'Her şey çok güzel olacak' dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle araması bulunan şahıs, polis aracına bindirilirken gazetecilere "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan gece bekçileri, uyuşturucu satışı yaptığından şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Şahsı durdurup üst araması yapan ekipler, kimliğini alıp Genel Bilgi Toplama Merkezi (GBT) sistemi üzerinden sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada Selim B. isimli şahsın Ceylanpınar İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olduğu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeden cezaevine götürülmek için polis aracına bindirilen şahıs, basın mensuplarına "Her şey çok güzel olacak" dedi. - ŞANLIURFA