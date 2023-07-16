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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve 36.50 gram bonzai ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, aramada 36,50 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Can Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Uyuşturucu sattığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve 36.50 gram bonzai ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Ergin Can Y.'nin adresine baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, aramada 36,50 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Can Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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