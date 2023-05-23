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UYUŞTURUCU SATICISI ARACINDA YAKALANDI

UYUŞTURUCU SATICISI ARACINDA YAKALANDI

Güncel Haberler

SAMSUN'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi, aracında yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi, aracında yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde H.Y.?nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan takiplerde, H.Y. Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde aracında seyir halindeyken durdurularak yakalandı. Araçta yapılan aramalarda, 4 paket halinde 390 gram skunk maddesi ve 1850 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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