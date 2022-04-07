UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.G. (25) ile S.Ş. (21), evlerine yapılan baskında yakalandı.

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.G. (25) ile S.Ş. (21), evlerine yapılan baskında yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2,25 gram metamfetamin, 4,50 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerdeki sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen D.G. ile S.Ş.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapan ekipler D.G.?yi Dedekorkut Mahallesi, S.Ş.?yi ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 2,25 gram metamfetamin, 4,50 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde suçlamalar reddedip, uyuşturucu maddelerin kendilerine ait olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Bonzai, Güncel, Haberler

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