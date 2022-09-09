Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi (2) Güncel Haberler Ekiplerin operasyona çıkışı (dron) Ekiplerin adreslere gelmesi Adreslerde yapılan aramalar Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Ekiplerin operasyona çıkışı (dron) Ekiplerin adreslere gelmesi Adreslerde yapılan aramalar Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Mersin'de ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. (2) Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Nevşehir Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.