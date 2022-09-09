Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi (2)
Güncel Haberler
Ekiplerin operasyona çıkışı (dron) Ekiplerin adreslere gelmesi Adreslerde yapılan aramalar Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
Ekiplerin operasyona çıkışı (dron)
Ekiplerin adreslere gelmesi
Adreslerde yapılan aramalar
Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Mersin'de ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. (2)
Kaynak: AA / Güncel