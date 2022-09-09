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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi (2)

Güncel Haberler

Ekiplerin operasyona çıkışı (dron) Ekiplerin adreslere gelmesi Adreslerde yapılan aramalar Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Ekiplerin operasyona çıkışı (dron)

Ekiplerin adreslere gelmesi

Adreslerde yapılan aramalar

Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar MERSİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Mersin'de ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. (2)

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Nevşehir Mersin Güncel Haberler

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