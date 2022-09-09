Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi Güncel Haberler İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun ekiplere yönelik konuşma yapması Operasyona çıkan ekipler Baskın yapılması Zanlılardan görüntü NEVŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun ekiplere yönelik konuşma yapması Operasyona çıkan ekipler Baskın yapılması Zanlılardan görüntü NEVŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Nevşehir Mersin Güncel Haberler

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