Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
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İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun ekiplere yönelik konuşma yapması Operasyona çıkan ekipler Baskın yapılması Zanlılardan görüntü NEVŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun ekiplere yönelik konuşma yapması
Operasyona çıkan ekipler
Baskın yapılması
Zanlılardan görüntü NEVŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel